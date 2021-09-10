Ураган "Олаф" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики

Ураган "Олаф" достиг мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния на тихоокеанском побережье страны, там начался шквалистый ветер и прошли проливные дожди, сообщает в пятницу Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным Национального центра слежения за ураганами США, порывы ветра достигали 44 метров в секунду. Волны поднимались на высоту до семи метров.

Из-за риска наводнений власти решили эвакуировать пациентов государственной больницы в городе Лос-Кабос. Рейсы в аэропортах Лос-Кабоса и Ла-Паса были отменены, а порты закрылись для небольших судов.

После предупреждений о приближении урагана были открыты специальные убежища, а школьникам сказали оставаться в пятницу дома.