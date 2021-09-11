Премьер-министра Гаити вызвали в прокуратуру по делу об убийстве президента
Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод попросил о встрече премьер-министра Гаити Ариэля Анри, передает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщается, он просит главу правительства посетить прокуратуру и дать показания по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Анри общался по телефону с подозреваемым в убийстве спустя несколько часов после преступления.
По информации агентства EFE, премьер должен прийти в прокуратуру 14 сентября.
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