Премьер-министра Гаити вызвали в прокуратуру по делу об убийстве президента

Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод попросил о встрече премьер-министра Гаити Ариэля Анри, передает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, он просит главу правительства посетить прокуратуру и дать показания по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Анри общался по телефону с подозреваемым в убийстве спустя несколько часов после преступления.

По информации агентства EFE, премьер должен прийти в прокуратуру 14 сентября.