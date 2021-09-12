На Украине задумались о переходе с кириллицы на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вступили за переход страны с кириллицы на латиницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, смена письменности в государстве является одной из фундаментальных вещей, которую следует сделать.

Также Данилов предложил присвоить английскому языку статуса второго государственного. Он считает, что это «язык цивилизованного общения».

Кроме того, секретарь СНБО заявил о необходимости ввести обучение английскому в детских садах Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський».

До этого он призвал разделить понятия «российский» и «русский».

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.