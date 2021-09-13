КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности
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В Армении родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у здания правительства
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Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат