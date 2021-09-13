Китай поставит Афганистану $31 млн помощи и 3 млн доз вакцин от COVID-19

Правительство Китая предоставит Афганистану помощь в размере 200 млн юаней (около $31 млн) продовольствием и медикаментами, а также 3 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом в понедельник на министерской встрече ООН по помощи Афганистану заявил постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона уже приняла решение как можно скорее предоставить Афганистану помощь в виде продовольствия, медицинских препаратов, вакцин и предметов первой необходимости общей стоимостью 200 млн юаней. Мы также предоставим афганской стороне первую партию из 3 млн вакцин от COVID-19. И в скором времени поставим Афганистану дополнительную помощь", - указал он.

"Что касается потребностей народа Афганистана, то Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства", - указал он. "В нынешних обстоятельствах международное сообщество должно активизировать и расширить помощь Афганистану. США и их союзники несут особые обязательства по оказанию гуманитарной и других видов помощи", - добавил он.