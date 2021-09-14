Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до восьми

Число пострадавших в результате теракта в супермаркете новозеландского Окленда, произошедшего 3 сентября, выросло до восьми. Об этом во вторник сообщила полиция Новой Зеландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция установила личность и определила местонахождение восьмой жертвы нападения. Он не пострадал, но был схвачен террористом, когда пытался остановить нападение на женщину. Он оказал первую помощь пострадавшей, прежде чем <…> добраться до безопасного места", - указал в заявлении комиссар полиции Тим Андерсон.

Также в полиции уточнили, что трое пострадавших по-прежнему остаются в больнице, их состояние врачи считают стабильным. Еще пять человек находятся дома.

Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда 3 сентября около 15:20 по местному времени. Прибывшие на место стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь. Он умер на месте, шесть пострадавших были доставлены в больницу. Позднее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.