Число жертв лихорадки денге на севере Индии увеличилось до 120

Число жертв лихорадки денге в северном индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 120. Об этом во вторник информирует газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди умерших от начавшейся две недели назад эпидемии денге около 90 детей. В их числе пятилетняя девочка, которая была доставлена в понедельник в одну из больниц округа Фирозабад с симптомами денге - высокой температурой и низким количеством тромбоцитов в крови. Она умерла, ожидая четыре часа помощи врачей, которую так и не получила из-за загруженности медперсонала и нехватки больничных коек.

В государственных и частных больницах в Уттар-Прадеше на лечении находятся около 12 тыс. больных лихорадкой. Около 5 тыс. человек, у которых подозревается денге, размещены в 64 специальных пунктах, где находятся под наблюдением врачей.

Эпицентром денге стал округ Фирозабад. Вспышка этой болезни произошла также в округах Матхура, Эта и Маинпури. Две трети больных денге составляют дети.

По распоряжению властей из-за вспышки денге в Уттар-Прадеше прекращены занятия учащихся с первого по восьмой класс включительно.

В Матхуру направлена группа экспертов Индийского совета медицинских исследований (ICMR) для сбора данных о причинах болезни. Медики приступили там к выполнению специальной программы по профилактике денге и улучшению медицинского обслуживания заболевших.

Разносчиками денге являются комары. В настоящее время в Индии продолжается сезон дождей, во время которого численность комаров и москитов резко возрастает.