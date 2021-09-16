Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек
Землетрясение магнитудой 6 в юго-западной китайской провинции Сычуань унесло жизни, по предварительным данным, двух человек, три человека получили ранения, сообщают СМИ со ссылками на местные власти, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По сообщению китайской сейсмологической службы, землетрясение произошло в 04:33 четверга по местному времени на территории уезда Лусянь городского округа Лучжоу. Эпицентр залегал на глубине 10 км.
Очевидцы свидетельствуют о значительных разрушениях в населенных пунктах. Власти направили в пострадавший район спасателей и медиков из административного центра Чэнду, других частей провинции.
Размеры разрушений и число жертв уточняется.
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