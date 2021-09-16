В ООН надеются на достижение согласия по доступу вакцинированных на ГА ООН
В Организации Объединенных Наций надеются, что государства-члены решат вопрос доступа делегатов в зал Генеральной ассамблеи (ГА) в свете требования властей Нью-Йорка об обязательной вакцинации всех участников заседаний на ГА ООН. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это вопросы, которые надо решить государствам-членам. У генерального секретаря нет полномочий вводить то, о чем говорится (требований допускать только вакцинированных делегатов - прим. ТАСС). Страны должны решить между собой, - сказал он. - <…> Полномочия генерального секретаря ограничены".
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