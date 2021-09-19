Недавно избранный мэр Йоханнесбурга стал жертвой ДТП
Южноафриканский политик Джолиди Матонго, который недавно был избран мэром Йоханнесбурга, стал жертвой ДТП. Об этом пишет местный портал news24, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщается, авария произошла 18 сентября после того, как градоначальник принял участие в предвыборной кампании партии Африканский национальный конгресс в пригороде Йоханнесбурга Соуэто. Там он сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.
Матонго стал мэром Йоханнесбурга 10 августа после смерти своего предшественника Джеффа Махубо, который скончался из-за коронавируса. Таким образом, политик пробыл на должности главы города чуть больше месяца.
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