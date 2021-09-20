Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу

Международный аэропорт столицы Афганистана в понедельник официально возобновил работу для внутренних и международных рейсов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице "Исламского эмирата Афганистан" в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международный аэропорт Кабула официально возобновил свою работу для внутренних и международных коммерческих рейсов. Согласно решению Управления гражданской авиации Афганистана, воздушная гавань будет работать с 06:00 до 18:00", - подчеркивается в сообщении.

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.