В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день

Владельцы китайской версии приложения TikTok (Douyin) ограничили время просмотра контента для детей младше 14 лет. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь пользователи данной возрастной категории смогут пользоваться популярным приложением только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа будет недоступна. Данный «подростковый режим» будет распространяться на всех детей, которые зарегистрировались в приложении, используя свои настоящие имена.

Такое решение принято с целью защитить несовершеннолетних от вредного влияния. Как отмечает телеканал, главный конкурент платформы мобильное приложение Kuaishou приняло аналогичные меры в в 2019 году.