Ученые выявили уникальную реакцию иммунитета на COVID

Австрийские исследователи узнали, что в крови зараженных SARS-CoV-2 есть уникальный паттерн иммунологических маркеров, которые позволяют реакцию на COVID на ранней стадии отличить от ответов на иные заболевания, сообщает журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Чтобы провести исследование, специалисты из Венского университета выбрали пациентов, которые обратились к врачам с симптомами респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после их возникновения. Им сделали ПЦР-тесты и поделили на две группы — с коронавирусом (18 человек) и без него (16 человек).

"Нам удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10), которые были задействованы сразу после заражения SARS-CoV-2 и содержание которых в крови возросло", — подчеркнул ведущий автор исследования Йоханнес Коварик.

Ученые считают, что результаты исследования поспособствуют в создании терапевтических подходов к коронавирусу, а также дадут изучить постковидный синдром.