В ООН отреагировали на решение талибов о назначении постпреда

В ООН отреагировали на решение талибов («Талибан») о назначении постпреда, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По его словам, решать, кто будет представлять Афганистан в ООН, должен комитет по аккредитации. «Этот вопрос для комитета по аккредитации», — сказал Хак, отвечая на вопрос, о том, был ли ответ ООН на письмо талибов и кто теперь будет представлять республику в организации.

Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что предыдущий постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не будет представлять страну в организации. Талибы назначили нового представителя — Мохаммада Сухайля Шахина.