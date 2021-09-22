В ООН отреагировали на решение талибов о назначении постпреда
В ООН отреагировали на решение талибов («Талибан») о назначении постпреда, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
По его словам, решать, кто будет представлять Афганистан в ООН, должен комитет по аккредитации. «Этот вопрос для комитета по аккредитации», — сказал Хак, отвечая на вопрос, о том, был ли ответ ООН на письмо талибов и кто теперь будет представлять республику в организации.
Ранее талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что предыдущий постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не будет представлять страну в организации. Талибы назначили нового представителя — Мохаммада Сухайля Шахина.
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