Делегация Бразилии на ГА ООН ушла на самоизоляцию на 14 дней из-за случая ковида

Делегация одной из стран - участниц 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заражения коронавирусом у делегата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Страна, о которой идет речь, подтвердила, что вся делегация решила уйти на самоизоляцию на 14 дней", - отметил сотрудник офиса в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о самоизоляции делегации Бразилии.

Ранее два источника сообщили ТАСС о том, что после выявления коронавируса у министра здравоохранения страны Марселу Кейроги делегация Бразилии уходит на самоизоляцию. При этом собеседники не уточнили, будут ли делегаты самоизолироваться в Нью-Йорке или у себя дома. По информации одного из источников, бразильская делегация уже вернулась на родину, а в Нью-Йорке остался только Кейрога.

В офисе Гутерриша также подчеркнули, что сам он не контактировал с заразившимся. "Делегат, о котором идет речь, не встречался с генеральным секретарем", - сказал сотрудник офиса. Он подчеркнул, что контакты делегата, у которого был выявлен коронавирус, были отслежены.

При этом близких контактов заболевшего с персоналом ООН не выявлено.

Во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару, возглавлявший делегацию, выступил на общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи ООН, хотя сам неоднократно признавался, что не вакцинировался от коронавируса. Вслед за Болсонару на трибуну поднялся президент США Джо Байден.

Ранее министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, входящий в состав бразильской делегации на сессии ГА ООН, сообщил в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат.