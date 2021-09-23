В Бразилии расследуют причастность JPMorgan к коррупции в Petrobras

Федеральная полиция Бразилии расследует возможную причастность американского финансового холдинга JPMorgan Chase к предположительным случаям дачи взяток и отмывания денег в подконтрольной государству нефтегазовой компании Petrobras. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

По его информации, следователи проверяют сделку по покупке финансовым учреждением порядка 300 тыс. баррелей нефти у Petrobras в 2011 году. В частности, правоохранители пытаются выяснить, имели ли место повторные случаи предположительного взяточничества после той сделки.

Как уточняет Reuters, проверка в отношении JPMorgan проводится в рамках масштабного расследования нарушений в ходе международной торговли сырьем. Американское финансовое учреждение, пишет агентство, может стать самым крупным фигурантом этого дела.