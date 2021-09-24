Южная Корея намерена стимулировать НПО для работы с КНДР

Другие страны 24 сентября 2021 08:24 (UTC+04:00)
Южная Корея намерена стимулировать НПО для работы с КНДР

Правительство Республики Корея приняло решение выделить 10 млрд вон ($8,5 млн) для помощи некоммерческим организациям, осуществляющим гуманитарные проекты в КНДР. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское министерство объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство отмечает, что на каждый отдельный проект, направленный на снабжение продовольствием или обеспечение медицинской помощью граждан соседней страны, оно готово выделить до 500 млн вон ($424 тыс.). Ранее власти Юга компенсировали НПО лишь часть затрат на гуманитарные программы, в основном касающихся закупки материалов и логистики.

"Правительство увеличит лимиты компенсации гражданским организациям, готовым и способным осуществлять межкорейские проекты. Надеемся, что это приведет к улучшению качества жизни граждан Северной Кореи", - подчеркивается в сообщении.

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