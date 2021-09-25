Канадские офисы остались пустовать

Количество свободных офисных помещений в Канаде достигло максимума с 1994 года — их доля в третьем квартале 2021 года составила 15,7 процента. Проблемы на рынке коммерческой недвижимости связаны с тем, что компании не спешат возвращать своих сотрудников с удаленки из-за коронавируса, в особенности его более заразного «дельта»-варианта инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет агентства недвижимости CBRE Group, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Росту доли пустующих помещений способствует и завершение строительства новых офисных зданий, начатое еще до пандемии. Они увеличивают предложение, а спрос не растет столь же быстро, поскольку даже тем работодателям, которые решили вернуть часть работников, требуется меньше площадей.

При этом количество свободных офисов разнится от города к городу. Минимум пустующих помещений (7,4 процента) был зафиксирован в Ванкувере, а максимум — в Калгари (32,9 процента). Исследователи отметили неравномерность распределения площадей и внутри мегаполисов. Например, в центре Торонто, где находятся основные банки, количество вакантных офисных помещений немного сократилось, в то время как средние показатели по городу продолжают расти.

В США сотрудники также не спешат с возвращением в офисы. Крупнейшие американские компании, среди которых Apple, Facebook, Microsoft и другие, отложили выход с удаленки до 2022 года или вовсе на неопределенный срок.