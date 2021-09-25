Талибы призвали дать им время перед тем, как судить об их правлении
Назначенный министром экономики во временном правительстве Афганистана представитель Талибана Кари Дин Мохаммад Ханиф призвал международное сообщество дать организации 20 месяцев, прежде чем судить о ее правлении. Соответствующую речь процитировал на своей странице в Twitter член талибанской комиссии по культуре Инамулла Самангани, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.
Ханиф подчеркнул, что талибы не просят мир помогать или сотрудничать с ними, как это делал на протяжении последний 20 лет официальный режим Афганистана.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности (ФОТО)
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО)
Частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение – посол