Моди призвал всех производителей вакцин делать вакцины в Индии

Другие страны 25 сентября 2021 21:29 (UTC+04:00)
Моди призвал всех производителей вакцин делать вакцины в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к производителям вакцин всего мира с предложением прийти и работать в Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я приглашаю всех производителей вакцин со всего мира делать вакцины в Индии", - сказал Моди, выступая в субботу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он сообщил, что Индия, как крупнейший производитель вакцин, осознает свою ответственность и возобновила экспорт вакцин против COVID-19.

В начале недели Индия сообщила, что планирует возобновить экспорт вакцин против COVID-19 с октября. Нью-Дели планирует поставлять за рубеж излишки вакцины в рамках программы "вакцин маитри" (можно перевести с санскрита как "вакцинная дружба") и для выполнения своих обязательств перед всемирной программой COVAX, но вакцинация собственных граждан "остается главным приоритетом правительства". Индия ранее поставила вакцины против коронавирусной инфекции в 72 страны в рамках программы "вакцин маитри" как на грантовой основе, так и на основе двусторонних контрактов. Однако в апреле этого года Индия была вынуждена остановить экспорт вакцин от COVID-19 на фоне резкого скачка заболеваемости внутри страны.

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