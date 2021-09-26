В ООН надеются, что Китай не станет первым начинать ядерную войну

Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу надеется, что Китай не сделает ставку на превентивные ядерные удары в случае конфликта, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

"Я надеюсь, этого не произойдет. Китай был глубоко привержен принципу неприменения первым", - сказал Накамицу.

Замгенсека организации предполагает, что в этой политике изменений не будет.

Ранее китайский дипломат Ша Цзукан заявил, что КНР стоит пересмотреть политический курс в отношении США и быть готовым первым применить ядерное оружие на фоне создания альянса AUKUS с участием Великобритании, США и Австралии.

По словам Ша, политика Пекина в отношении ядерного оружия остается неизменной с 60-х годов прошлого века. Она обеспечила "моральный авторитет", но этого не хватает сегодня. Дипломат в качестве альтернативы предлагает вариант с договоренностями о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.

Напомним, посол КНР в США Цинь Ган резко раскритиковал создание тройственного союза США, Австралии и Великобритании