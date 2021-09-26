Вьетнамец сел в тюрьму за распространение коронавируса

Житель Вьетнама нелегально вернулся из соседнего города домой, сходил на поминки и сел в тюрьму за распространение коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет VnExpress.

Отмечается, что 6 июля 39-летний Фан Ван Хоа (Phan Van Hoa) приехал в родной город Фанранг-Тхапчам из Хошимина, нарушив коронавирусные ограничения в регионе — мужчина не предоставил требуемую справку о состоянии здоровья и не прошел карантин. Хоа свободно передвигался по району, а также посетил поминки.

Спустя восемь дней мужчина обратился в медицинское учреждение, жалуясь на жар и боли в горле. В ходе анализов у вьетнамца выявили COVID-19 — он был госпитализирован. Позже выяснилось, что Хоа, нарушив правила, успел заразить еще четверых человек.

Народный суд города Фанранг-Тхапчам признал Хоа виновным в распространении опасных инфекционных заболеваний и приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения.