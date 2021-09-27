Форму китайских школьников оснастили чипами для слежения

В одной из начальных школ Чжухая в Китае в рамках эксперимента оснастили форму учащихся микрочипами. Об этом сообщает France Info, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Своеобразная цифровая форма позволяет позволяет учителям и родителям отслеживать передвижения детей и точно знать, сколько времени школьник провел в столовой или туалете. В случае, если ребенок находится в небезопасном районе, система отправляет сигнал на мобильный телефон взрослых.

Нововведение было оценено неоднозначно. Некоторые родители сравнили систему со слежкой за преступниками с помощью электронных браслетов.

Китай является лидером по внедрению камер видеонаблюдения. В некоторых школах камеры установлены камеры в классных комнатах, что позволяет отслеживать не только посещаемость, но и внимательность учеников на уроках.