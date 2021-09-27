Ураган "Сэм" в Атлантике достиг пика интенсивности

Ураган четвертой категории "Сэм", направляющийся в сторону Подветренных островов в Атлантическом океане, в воскресенье достиг пика своей интенсивности. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, максимальная скорость ветра в пределах стихии на данный момент составляет более 63 м/с. "Сэм" находится на расстоянии около 1 365 км к юго-востоку от северной части архипелага и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 11 км/ч. По оценкам метеорологов, скорость движения урагана увеличится ближе к середине недели.

Природное явление отслеживалось с прошлой недели под номером 18, однако усилилось до шторма и получило название "Сэм", став 18-м названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года. В прошлую субботу скорость его порывов достигла 61 м/с, что соответствует урагану четвертой категории.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода: с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает примерно 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.