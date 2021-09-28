39 человек застряли в шахте из-за поломки подъемника в Канаде

В Канаде по меньшей мере 39 человек не могут подняться на поверхность из шахты из-за поломки в шахте подъемного механизма, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Инцидент произошел днем 26 сентября в шахте, расположенной недалеко от города Садбери в провинции Онтарио.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Шахтерам передали медикаменты, воду и еду. По предварительным данным, никто не пострадал.