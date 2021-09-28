КНР считает нарушением создание атомных подлодок неядерными странами

Китай расценивает как нарушение режима нераспространения строительство атомных подлодок неядерными государствами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Китай выступает против одностороннего подхода к режиму ядерного нераспространения или применения двойных стандартов. <...> Помощь неядерным странам в строительстве атомных подлодок не только приведет к активизации гонки вооружений, но и нанесет ущерб режиму ядерного нераспространения, равно как и международной, региональной безопасности и стабильности", - сказал он.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает ее национальным интересам.