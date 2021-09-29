В Эквадоре 24 человека погибли во время беспорядков в тюрьме

По меньшей мере 24 человека погибли, 42 получили ранения в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом во вторник сообщило правительство провинции Гуаяс на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 убитых и 42 раненых - результат столкновений, - говорится в сообщении. - Порядок уже восстановлен". Власти отмечают, что причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящимися в тюрьме.