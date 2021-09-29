Сроки доставки iPhone 13 выросли из-за проблем с поставками

Покупатели поступившего в продажу iPhone 13 столкнулись с увеличением сроков доставки из-за сбоев в цепочке поставок в связи со вспышкой коронавирусной инфекции во Вьетнаме, где собираются компоненты для камеры нового смартфона. Об этом со ссылкой на источники в среду сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сборщики все еще могут производить новые iPhone, но существует дефицит поставок из-за того, что модули камер заканчиваются, - цитирует издание одного из представителей руководства компании. - Мы ничего не можем сделать, кроме как ежедневно следить за ситуацией во Вьетнаме и ждать, пока они увеличат объем производства".

Как пояснили источники Nikkei, ряд частей для сборки модуля камеры производится во Вьетнаме, который с апреля испытывает проблемы во всех сферах жизни на фоне резкого роста числа случаев заболевания COVID-19. По прогнозам другого представителя Apple, к середине октября ситуация может стабилизироваться, поскольку работа на одном из ключевых предприятий по сборке модуля камеры на юге Вьетнама возобновилась после нескольких месяцев перебоев.

По информации издания, сейчас время ожидания iPhone 13 mini, компактной модели новой линейки, составляет от семи до десяти дней на крупнейших рынках продажи iPhone (в Китае, США и Японии). Ожидание более крупных моделей может продлиться до пяти недель.

Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini. Цены в США на эти модели начинаются от $799 и $699 соответственно. После представления новинок СМИ и пользователи в социальных сетях отмечали, что новые модели мало чем отличаются от смартфонов компании прошлых лет.