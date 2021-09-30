Николя Саркози приговорили к году тюрьмы
БАКУ /Trend/ - Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюремного заключения.
Как передает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС, парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения.
Он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.
Приговор был вынесен в отсутствие экс-президента, который не пришел на заключительное заседание. Суд считает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита. На кампанию было истрачено более 42 миллионов евро вместо допустимых по закону 22 миллионов.
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