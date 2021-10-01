Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов

Движение Талибан организовало прием и ужин для представителей иностранных дипмиссий в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на своей странице в Twitter представитель радикалов Забихулла Муджахид.

В мероприятии присутствовали посол России Дмитрий Жирнов, главы дипмиссий Пакистана Мансур Ахмад Хан, Узбекистана Ёдгорхужа Шадманов и другие.

"Тот факт, что вы продолжали свою работу даже во время важных политических преобразований, показывает, что ситуация с безопасностью в Афганистане стабильна, ответственность за это несет новое правительство. Мы благодарим все государства, которые предоставляют гуманитарную помощь афганскому народу и которые заявили о намерении взаимодействовать с нашим кабинетом министров", - заявил назначенный на должность главы МИД Афганистана во временном кабмине мавлави Амир Хан Моттаки.

Он заявил о готовности руководства "Талибана" предоставить каждой стране все необходимые условия "для реализации проектов, не завершенных на афганской территории".

На встрече также присутствовали представители руководства талибов, в том числе мулла Абдул Гани Барадар, назначенный заместителем председателя временного правительства.