Комитет ООН по аккредитации послов соберется в ноябре

Аккредитационный комитет ООН, который должен будет рассматривать полномочия постпредов Афганистана и Мьянмы, соберется в ноябре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на брифинге представитель председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации Моника Грейли.

"Мы слышали, что аккредитационный комитет, возможно, соберется в ноябре. Но решение о проведении встречи остается за членами комитета, Швеция является председателем", - сказала Грейли.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН постпреда Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе талибы пришли к власти, прежний президент Ашраф Гани бежал из страны.

И военные Мьянмы, и талибы уже предложили ООН своих представителей, однако пока их полномочия не подтверждены аккредитационным комитетом.