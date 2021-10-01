На севере Афганистана произошли взрывы

Серия мощных взрывов произошла в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Afghanistan International, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, примерно в послеобеденное время в городе, расположенном примерно в 70 км от Кабула, прогремели взрывы, после чего началась перестрелка. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" пока не комментировало инциденты в указанном регионе.