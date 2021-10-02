Власти эвакуировали более 2,4 тыс. человек в центральной части Мексики из-за наводнения
Спасатели в пятницу эвакуировали более 2,4 тыс. жителей районов Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан в штате Керетаро в центральной части Мексики из-за наводнения. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сильные дожди, обрушившиеся на регион, привели к тому, что река Сан-Хуан вышла из берегов. Сведений о погибших или пострадавших не поступало, примерный объем материального ущерба пока не установлен. Из-за стихийного бедствия в Текискьяпане был объявлен максимальный уровень угрозы.
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