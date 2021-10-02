У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 481,7 км к юго-западу от Сувы (население - около 77,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 487 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.