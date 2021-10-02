У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 481,7 км к юго-западу от Сувы (население - около 77,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 487 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
По факту въезда Саакашвили в Грузию начато расследование по обвинению в незаконном пересечении границы
Азербайджанский политический обозреватель: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не обеспечили мир и безопасность в регионе
Историческая Победа всегда будет источником нашей гордости - пилоты ВВС Азербайджана, наносившие по противнику сокрушительные удары (видеопроект "Актуально с Сахилем Керимли")
Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана и поддерживающей его Турции - Эрдоган
В Азербайджане еще 25 субъектов предпринимательства зарегистрированы на предмет пищевой безопасности