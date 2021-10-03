Возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью представителя Талибан Забихуллы Муджахида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Kabul News.
По его данным, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
Как написал Муджахид в Twitter, "взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие". Число жертв пока не приводится.
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