На авиабазу США в Афганистане прилетели военные самолеты

На американскую авиабазу Баграм в Афганистане прилетели военные самолеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что незадолго до этого директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь заявил, что Пекин будет заинтересован в использовании базы после ухода войск США. Предполагается, что прилетевшие самолеты относятся к китайским военно-воздушным силам (ВВС).

Ранее стало известно, что на Баграме впервые после ухода американского контингента восстановили электроснабжение. По информации издания, Талибан не обладают достаточным опытом и ресурсами для самостоятельного содержания и обслуживания военной базы. При этом присутствие сил Китая на афганской территории позволит стране установить контакты с новой властью республики.