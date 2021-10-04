Талибы сообщили об уничтожении группы террористов ИГ в Кабуле
Источник в движении «Талибан» сообщил об уничтожении в ходе столкновения в афганской столице Кабуле группы террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Как рассказал собеседник агентства, группа террористов ИГ была ликвидирована после короткой перестрелки в районе Хаир-Хана афганской столицы. По словам очевидца, стрельба из обычного и тяжелого оружия была слышна на территории 17-го округа Кабула, огонь вели неизвестные с двух сторон, однако неясно, кто именно участвовал в перестрелке.
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