КНДР восстановила линии связи с Южной Кореей

КНДР восстановила все линии связи с Южной Кореей в 4:00 (GMT+4) в понедельник, 4 октября. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.

Ранее в КНДР анонсировали восстановление всех линий связи с Южной Кореей в понедельник, 4 октября в 09:00 по местному времени.

О готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей 30 сентября заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, данное решение направлено на улучшение текущих отношений двух стран и построение мира на Корейском полуострове.