КНДР восстановила линии связи с Южной Кореей
КНДР восстановила все линии связи с Южной Кореей в 4:00 (GMT+4) в понедельник, 4 октября. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.
Ранее в КНДР анонсировали восстановление всех линий связи с Южной Кореей в понедельник, 4 октября в 09:00 по местному времени.
О готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей 30 сентября заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, данное решение направлено на улучшение текущих отношений двух стран и построение мира на Корейском полуострове.
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