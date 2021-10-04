Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает агентство «Киодо», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
100-м премьер-министром Японии станет лидер правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Фумио Кисида (Fumio Kishida). В понедельник обе палаты парламента страны проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета.
Генсеком станет Хирокадзу Мацуно. Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси сохранят свои посты. Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.
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