Власти КНР эвакуировали 4,4 тыс. человек на северо-востоке страны из-за угрозы наводнения

Экстренные службы КНР эвакуировали 4 430 человек в северо-восточной провинции Ляонин из-за угрозы наводнения. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, из-за сильных дождей вода превысила предельные отметки в 13 небольших водохранилищах провинции. Больше всего жителей было эвакуировано в городских уездах Аньшань и Бэньси.

Большое количество осадков вызвало сход селей и оползней в горах провинции. В уезде Бэньси из-за обрушения горной породы закрыт для движения участок одной из автотрасс. Местные власти просят жителей без крайней необходимости не посещать горные районы, а также низменности.