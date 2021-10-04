Фумио Кисиду избрали в парламенте на пост нового премьер-министра Японии

Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов.

Следующий за ним лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 124 голоса.