Фумио Кисиду избрали в парламенте на пост нового премьер-министра Японии
Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов.
Следующий за ним лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 124 голоса.
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