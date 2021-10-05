В Тибете нашли следы неизвестной науке цивилизации

Участники научной археологической экспедиции в Китае обнаружили древние наскальные изображения при обследовании района озера Намцо в Тибете. Вблизи рисунков также нашли каменные инструменты и гробницы. Специалисты убеждены, что эти артефакты могут свидетельствовать о существовании в том районе таинственной древней кочевой цивилизации, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ученые обнаружили целый кластер петроглифов на севере Цинхай-Тибетского плато, сообщает CGTN. Предположительно, авторами этих рисунков являются древние кочевники, которые тесно контактировали с другими этническими группами. Между кочевниками и этими другими людьми происходил культурный обмен.

Кроме того, в наскальных рисунках прослеживаются мотивы, характерные для древних китайцев. Очевидно, кочевники контактировали и с ханьцами.

Археологам удалось найти надписи, сделанные в виде китайских иероглифов. В то время в Китае уже существовала письменность.

Ученые считают, что в районе озера Намцо происходило смешение различных культур, поскольку оно находилось прямо на древнем Шелковом пути.

Также кочевники устраивали жертвоприношения. Следы их ритуалов были найдены учеными. Кому именно поклонялись представители древней цивилизации, еще предстоит установить.