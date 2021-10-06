Три человека погибли при крушении армейского вертолета в Тунисе

Военный вертолет потерпел крушение на востоке Туниса, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.

По информации радиостанции, катастрофа произошла в районе Эль-Хамма в провинции Габес.

В результате происшествия погибли трое военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна.

По словам официального представителя Минобороны республики Мухаммеда Зекри, экипаж вертолета принимал участие в ночных учениях. В настоящее время по факту аварии ведется расследование.