Три человека погибли при крушении армейского вертолета в Тунисе
Военный вертолет потерпел крушение на востоке Туниса, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.
По информации радиостанции, катастрофа произошла в районе Эль-Хамма в провинции Габес.
В результате происшествия погибли трое военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна.
По словам официального представителя Минобороны республики Мухаммеда Зекри, экипаж вертолета принимал участие в ночных учениях. В настоящее время по факту аварии ведется расследование.
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