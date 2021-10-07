Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19

Служащие федеральных властей Канады, сотрудники полиции и военные, а также лица, путешествующие внутри страны железнодорожным и воздушным транспортом, обязаны вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев, сообщают в среду западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Эти ответственные, практические и жесткие шаги... защитят канадцев, предотвратят перегрузку нашей системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики", - заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.

По ее словам, такое решение властей гарантирует, что меньшинство жителей страны, отвергающих вакцинацию от COVID-19, не смогут "саботировать" экономическое восстановление Канады.