Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19
Служащие федеральных властей Канады, сотрудники полиции и военные, а также лица, путешествующие внутри страны железнодорожным и воздушным транспортом, обязаны вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев, сообщают в среду западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Эти ответственные, практические и жесткие шаги... защитят канадцев, предотвратят перегрузку нашей системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики", - заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.
По ее словам, такое решение властей гарантирует, что меньшинство жителей страны, отвергающих вакцинацию от COVID-19, не смогут "саботировать" экономическое восстановление Канады.
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