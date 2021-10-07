Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане
Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в четверг на территории Пакистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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