Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Пакистане

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в четверг на территории Пакистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.