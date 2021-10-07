В Афганистане будут продавать активы бывших госслужащих для оплаты долга за электроэнергию

Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. Об этом заявил в среду назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и. о. исполнительного директора компании Сафиулла Ахмадзай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того как процедура будет завершена и одобрена временным правительством, компания начнет продажу имущества должников и чиновников, которые покинули Афганистан", - приводит его слова местный телеканал TOLO News.

Между тем, как подчеркнул бывший директор DABS Аманулла Галиб, предлагаемая мера может решить существующую проблему лишь в краткосрочной перспективе. "Будет собрана сумма денег в лучшем случае на частичное погашение задолженности за электроэнергию. Но в конечном итоге это не решит стоящие перед корпорацией вопросы", - указал он.