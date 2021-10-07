Не менее девяти человек погибли при ДТП на севере Индии

По меньшей мере девять человек погибли, 27 получили травмы в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

Об этом в четверг сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел утром в четверг. Как минимум пятеро находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы. Полиция прибыла на место происшествия для проведения расследования.