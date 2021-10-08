Талибы назвали ИГ «головной болью»

Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид оценил угрозу террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). По его мнению, боевики не представляют опасности для талибов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает телеканал TOLO News.

Официальный представитель «Талибана» назвал ИГ не угрозой, а «головной болью». По его словам, жители Афганистана не поддерживают террористов.

«В некоторых местах ИГ создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены», — подчеркнул Муджахид.

Ранее талибы казнили двух террористов ИГ. Уничтожение террористов названо реакцией на серию взрывов в Джелалабаде, в результате которых погибли и получили ранения не менее 20 человек. Среди пострадавших — боевики «Талибана».