ООН готова способствовать продолжению переговоров Ирана и Саудовской Аравии

Переговоры между Ираном и Саудовской Аравией имеют важное значение для региональной стабильности, ООН готова способствовать продолжению такого диалога. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном чрезвычайно важны. Откровенно говоря, это крайне важно для стабильности в регионе, - сказал он. - Мы очень приветствуем данные контакты".

"Конечно, мы готовы способствовать [двухсторонним контактам], насколько это возможно, если нас об этом попросят. Они [Саудовская Аравия и Иран] ведут переговоры, и это определенно хорошо", - отметил Дюжаррик.

3 сентября глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд сообщил о начале прямых переговоров с Ираном с целью снижения напряженности. Он отметил, что последний раунд встреч состоялся 21 сентября при посредничестве иракской стороны.

Основным в повестке стоит вопрос о прекращении конфликта в Йемене, где с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов.