Делегация США встретится с представителями Талибана
Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями Талибан в Дохе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.
Bстреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются оказать давление на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождения удерживаемых талибами американцев.
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